Зеленський розповів про зустріч щодо "антибалістичної коаліції" у Європі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вівторок відбулася зустріч низки країн, присвячена виробництву антибалістики у Європі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"Хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників із питань національної безпеки", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна поступово просуває тему виробництва антибалістики у Європі.

"Ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли", – сказав глава держави.

Президент повідомив, що у сьогоднішній зустрічі по антибалістиці були представлені 13 країн та офіс генерального секретаря НАТО.

"Важлива, дуже важлива ініціатива. Загалом зараз українські позиції на фронті та в наших далекобійних санкціях і в спільних результатах із партнерами найвищі за роки. Треба тримати рівень і досягати результатів. Саме це ми й робимо", – додав він.

Нагадаємо, у квітні президент висловив упевненість, що згодом Україна буде виробляти спільні антибалістичні системи з європейськими країнами.

10 квітня Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала нову партію ракет до Patriot.