Зеленський: днями Україна отримала нову партію ракет до Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала нову партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, пише "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

Український президент заявив, що партнери продовжують передавати ракети до систем ППО Patriot.

"Станом на зараз ракети для Patriot партнери передають. Зокрема цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була", – зазначив він.

Варто зауважити, що днями Зеленський висловив занепокоєння, що затяжна війна на Близькому Сході може ще більше підірвати підтримку України з боку США у зв'язку зі зміною глобальних пріоритетів Вашингтона.

Раніше український президент наголосив на необхідності готуватися до можливого припинення постачань американської зброї, однак запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.

Перед тим видання Financial Times повідомило, нібито американський президент Дональд Трамп пригрозив європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не приєднаються до операції з розблокування Ормузької протоки.

Згодом посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп проводить переоцінку не тільки членства країни в Альянсі, а й підтримки європейських зусиль в Україні.