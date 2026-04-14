Зеленський розповів, чи Україна залежна від поставок американської зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробляє більшість зброї, яка використовується на полі бою, але залишається залежною від постачань засобів протиповітряної оборони від США.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає "Європейська правда".

Президент пояснив, що Україна зараз покриває більшість своїх потреб в озброєнні для різних видів операцій – далекобійних ударів, на полі бою та захисту неба – шляхом власного виробництва.

Водночас, як зазначив Зеленський, Україні не вистачає фінансування для цього, тому вона розраховує на підтримку Німеччини у розблокуванні кредиту ЄС на 90 млрд євро.

"Ми розраховуємо, що Німеччина, як один з лідерів Європейського Союзу, допоможе нам швидко розблокувати 90 мільярдів. І ми зможемо поповнювати інвестиціями наші українські виробництва. І тоді обсяг використовуваної продукції на полі бою буде ще більше", – додав президент.

Зеленський пояснив, що програма PURL, за якою країни НАТО закупляють американську зброю для України, зосереджена на постачанні засобів ППО проти балістичних загроз.

Він висловив впевненість, що згодом Київ буде виробляти спільні антибалістичні системи з європейськими країнами.

"А поки у нас цього немає, поки з цим дефіцит, ми повинні захищати наші сім'ї, наших людей. Для цього нам потрібна програма PURL. Ми вдячні Німеччині за внески в цю програму", – сказав президент.

14 квітня президент Володимир Зеленський після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте анонсував новини щодо програми PURL у контексті захисту українського неба.

Нагадаємо, 10 квітня Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала нову партію ракет до Patriot.

Варто зауважити, що раніше український президент висловлював занепокоєння, що затяжна війна на Близькому Сході може ще більше підірвати підтримку України з боку США у зв'язку зі зміною глобальних пріоритетів Вашингтона.