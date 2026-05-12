Депутат от партии Мерца утверждает, что вывод войск США не должен вызывать беспокойства

Депутат от партии немецкого канцлера Фридриха Мерца Родерих Кизеветтер заявил во вторник, что не беспокоится по поводу планов США по выводу войск из своей страны.

Его заявление приводит издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Кизеветтер предположил, что эти войска могут быть передислоцированы в Польшу или Румынию.

"Мы совершенно не беспокоимся о судьбе 5 000 военных, поскольку их не будут выводить", – заявил Кизеветтер во время саммита Politico по вопросам безопасности.

"Они будут размещены в качестве знака сдерживания и решимости гораздо дальше на восток в Европе. Будь то Польша или Румыния, это не является предметом беспокойства, это вопрос силы, чтобы перебросить войска – высокообразованных, очень хорошо обученных солдат – на восточный фланг", – добавил он.

Чиновники Пентагона были шокированы в конце апреля, когда президент Дональд Трамп объявил в социальных сетях, что планирует вывести войска из Германии через несколько дней после того, как Мерц заявил, что Иран унижает США.

Пентагон подтвердил, что США выведут свои войска, а Трамп позже сказал журналистам, что может передислоцировать войска из Германии в Польшу.

Польша, Эстония, Литва, Латвия и Румыния сейчас соревнуются за право принять эти войска.

Сообщалось, что Польша имеет несколько предложений по размещению дополнительных войск США.

Читайте подробнее на эту тему в статье: Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и является ли это местью за Иран.