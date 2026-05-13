Италия признала троих родителей ребенка в историческом судебном решении

Итальянский суд в своем историческом решении, вызвавшем возмущение консервативных католиков, признал у 4-летнего ребенка троих законных родителей – двух отцов и одну мать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ребенок родился в Германии и живет там с двумя мужчинами, состоящими в браке, один из которых является биологическим отцом, зачавшим ее с женщиной, которая является подругой этой пары.

Небиологический отец, который является итальянско-немецким гражданином, впоследствии усыновил ребенка в соответствии с немецким законодательством, но подал заявление о признании этого усыновления также в Италии.

Местные власти отклонили этот запрос, подозревая, что ребенок родился в результате суррогатного материнства за рубежом – практики, которую консервативное правительство Италии признало преступлением.

Апелляционный суд в южноитальянском городе Бари отменил это решение, признав, что в семье не было никаких договоренностей о суррогатном материнстве.

Это решение, которое является окончательным, означает, что Италия, как и Германия, признает, что у ребенка есть два юридически признанных отца и одна мать.

Решение было принято в январе, но обнародовано в то время, когда Италия отмечала 10-ю годовщину с момента принятия парламентом закона о легализации однополых партнерств.

Католическая организация Pro Vita & Famiglia, выступающая за то, что она называет традиционными семейными ценностями, осудила это решение и заявила, что юридическое признание однополых союзов "перевернуло семейное право, подвергая несовершеннолетних всевозможным социальным и идеологическим экспериментам".

