Бывший глава Еврокомиссии рассказал о предложении продать Акрополь во время финансового кризиса

Бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что бывший министр финансов одной из стран Европейского Союза (название которой не называется) в разгар финансового кризиса в Греции предложил выставить на продажу Акрополь, чтобы покрыть греческий долг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Выступая в эпизоде документального фильма телеканала Skai TV о кризисе под названием Sto Xiliosto, Юнкер утверждал, что предложение было сделано во время встречи министров финансов стран-членов ЕС, использующих евро, известной как Еврогруппа.

Он не сказал, следовало ли воспринимать это предложение буквально, и отказался назвать имя человека, который его выдвинул. Он также не указал, когда именно произошел этот инцидент.

В качестве премьер-министра и министра финансов Люксембурга Юнкер возглавлял Еврогруппу с 2005 по 2013 год.

"Я помню, что на заседаниях Еврогруппы некоторые министры финансов предлагали продать Акрополь, чтобы получить деньги", – сказал он, позже уточнив, что это предложение было сделано женщиной.

"Я сказал… "замолчите"", – добавил он.

Юнкер использовал эту историю, чтобы проиллюстрировать катастрофические последствия занижения Грецией показателей дефицита бюджета непосредственно перед началом кризиса в 2009 году.

"Это была действительно большая ошибка", – сказал он. "Греция, признав, что вводила других в заблуждение, потеряла доверие. В этом была главная проблема. И поэтому каждый мог говорить о Греции все, что хотел", – добавил Юнкер.

Недавно стало известно, что к концу этого года Греция перестанет быть страной с самым большим долгом в еврозоне, а ее государственный долг снизится до уровня, ниже итальянского.

В итальянском правительстве призывают Брюссель приостановить действующие правила относительно бюджетной дисциплины, ссылаясь на энергетический кризис.