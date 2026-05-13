Писториус видит признаки переломного момента в войне РФ против Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус видит признаки переломного момента в тяжелой борьбе Украины за защиту от России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя", – сказал Писториус, который во вторник находился в Запорожской и Днепропетровской областях.

Он добавил: "Украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и дают результат".

На украинских командных пунктах Писториусу продемонстрировали, как дроны используются для разведки и борьбы с российскими системами вооружения и солдатами. Он также имел возможность собственными глазами наблюдать за операциями, которые продолжаются. Украина развила свои возможности, особенно с прошлого года, от чего, как ожидается, выиграют и немецкие вооруженные силы в рамках стратегического партнерства.

"Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины", – сказал Писториус.

Напомним, в понедельник министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита Писториуса заявил, что Киев и Берлин работают над шестью проектами совместного производства оружия.