Зеленський на саміті ЄС: перейти до розблокування вступних кластерів треба вже в травні

Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання глав держав та урядів ЄС на Кіпрі заявив, що слід вже в травні перейти до розблокування переговорних кластерів для вступу України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента України.

Глава держави наголосив, що сьогодні Україна захищає не лише себе, а й усю Європу та європейський спосіб життя.

"Я вважаю, що в результаті як нашого захисту Європи, так і наших реформ Україна має отримати повноправне членство у Європейському Союзі. Дякую всім, хто працює над прискоренням цього процесу", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що важливо вже в травні перейти до розблокування переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу.

"Ми прагнемо такого ж повноправного членства, яке має кожна держава Європейського Союзу – від Кіпру до Польщі. Єдине, про що ми просимо, – це прискорення повноправного членства з чіткою датою його початку", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, процедура прискореного вступу України до Євросоюзу дасть змогу запобігти спробам Росії послабити Європу та блокувати українську євроінтеграцію.

Нагадаємо, лідери ЄС на Кіпрі 23 квітня обговорили з президентом України Володимиром Зеленським питання розширення блоку і військову підтримку.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше висловив сподівання, що провал режиму Віктора Орбана в Угорщині дає шанс Україні пришвидшити шлях до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у березні єворокомісарка Марта Кос оголосила "неофіційно відкритими" для України усі кластери.