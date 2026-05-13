Две страны ЕС опровергли данные журналиста об их позиции по открытию кластеров с Украиной

Редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк заявил, что две страны опровергли его материал, в котором он утверждал, что Польша и Франция больше всех сопротивляются открытию более одного кластера для Украины в июне.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Накануне Джозвяк заявил, что в Европейском Союзе нет согласия относительно того, сколько переговорных кластеров открывать с Украиной в июне, а Франция и Польша, по его данным, якобы больше всего выступают за то, чтобы не открывать более одного кластера "Основы".

Он писал, что во Франции существуют опасения, что быстрое продвижение Украины может стать негативным фактором в президентской избирательной кампании следующего года, в которой популисты как правого, так и левого крыла скептически относятся к расширению Евросоюза на восток.

Впрочем, 13 мая Джозвяк заявил, что Польша и Франция с момента публикации этого материала оспорили его оценку ситуации.

"Посмотрим, что будет в июне", – добавил он.

Ожидается, что лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на большой саммит 18–19 июня.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос прогнозировала 11 мая, что первый переговорный кластер для Украины может быть открыт во время председательства Кипра в ЕС (до 30 июня), а остальные пять – в июле 2026 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины следует перейти уже в мае.

Между тем будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ожидает от Украины шагов в отношении венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.