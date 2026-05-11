Кос каже, що 1-й перемовний кластер для України можуть відкрити до 30 червня, а інші – у липні

Перший перемовний кластер для України у перемовинах про вступ до ЄС може бути відкрито під час головування Кіпру у ЄС (до 30 червня), а інші пʼять – у липні 2026 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

"Ми обговорюватимемо Україну сьогодні. Я закликатиму всі держави-члени якомога швидше формально відкрити всі кластери. Кластер номер один може бути відкритий ще під час кіпрського головування", – заявила Кос.

Варто зауважити, що Кіпр головує у Раді ЄС до 30 червня 2026 року.

З 1 липня розпочинається головування Ірландії.

"Для решти п'яти кластерів ми сподіваємося, що зможемо впоратися з цим у липні", – наголосила Кос.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Володимир Зеленський заявив, що до розблокування переговорних кластерів для вступу України слід перейти вже в травні.

Тим часом майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр очікує від України кроків щодо угорської меншини, перш ніж погодиться на розблокування вступу до ЄС.

