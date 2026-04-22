У ЄС змінили правила подорожей із домашніми тваринами для британців

Європейський Союз запровадив нові правила перетину кордону з домашніми тваринами, через що власники собак, котів і тхорів із Британії більше не зможуть використовувати старі паспорти тварин.

Про це повідомив британський уряд, передає "Європейська правда".

Відтепер власники собак, котів і тхорів, які подорожують із Британії до країн ЄС, більше не зможуть використовувати старі паспорти домашніх тварин.

Починаючи з 22 квітня, для в’їзду необхідно оформлювати новий ветеринарний сертифікат.

Документ має бути виданий ветеринаром не пізніше ніж за 10 днів до поїздки. Для кожної нової подорожі з Великої Британії до ЄС знадобиться окремий сертифікат.

Водночас він може використовуватися до шести місяців для подорожей у межах ЄС, а також для повторного в’їзду до Великої Британії.

В уряді Британії зазначили, що паспорти домашніх тварин більше не дійсні для мешканців Англії, Шотландії та Уельсу, навіть якщо вони були видані в ЄС.

У разі використання таких документів тварині може бути відмовлено у в’їзді.

Нові правила також поширюються на собак-помічників. Окрім цього, запроваджено додаткові обмеження: у приватному транспорті дозволяється перевозити не більше п’яти тварин, а якщо тварину перевозить інша особа, власник має надати письмовий дозвіл.

Водночас паспорти домашніх тварин ЄС надалі видаватимуться лише тим, хто постійно проживає в Євросоюзі, а не сезонним відвідувачам або власникам житла для відпочинку.

Уряд Великої Британії уточнив, що чинні паспорти можуть використовуватися для повернення додому.

