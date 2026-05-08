Єврокомісія схвалила вказівки для транспортної і туристичної галузей через війну в Ірані

Єврокомісія у п’ятницю схвалила вказівки для транспортного та туристичного сектору ЄС на тлі перебоїв у постачанні палива та закриття деяких авіаційних і морських маршрутів, пов’язаних із кризою на Близькому Сході.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі комісії, пише "Європейська правда".

Ці вказівки зосереджені на авіації, зокрема на наслідках потенційного дефіциту авіаційного палива, якщо конфлікт триватиме. Агентство з безпеки авіації Європейського Союзу (EASA) також видало інформаційний бюлетень, щоб поінформувати учасників авіаційного та паливного секторів про безпечне використання у Європі авіаційного палива Jet A (це паливо виробляється у США).

Як йдеться у схваленому рішенні, пасажири, яких торкнулися скасування рейсів, мають продовжувати користуватися своїми правами. Вони мають право на відшкодування, допомогу в аеропорту та компенсацію за скасування рейсу в останню хвилину.

Авіакомпанії можуть бути звільнені від виплати фінансової компенсації лише в тому разі, якщо доведуть, що скасування сталося через надзвичайні обставини, наприклад, місцевий дефіцит палива. Комісія вважає, що високі ціни на паливо не слід вважати надзвичайною обставиною.

Для забезпечення прозорого формування цін на авіаквитки регламент про авіаційні послуги вимагає від авіакомпаній показувати остаточну ціну квитка заздалегідь. Стягнення додаткових зборів заднім числом не дозволяється.

Для туристичних пакетів Директива про пакетні подорожі може дозволяти організаторам підвищувати ціну заднім числом, якщо це зазначено в договорі та лише за певних обставин.

Щоб допомогти уникнути закриття певних маршрутів, авіакомпанії можуть бути звільнені від правила 90% заправки палива. Це правило передбачає, що авіакомпанії повинні заправляти свої літаки принаймні 90% необхідного палива в аеропорту ЄС перед вильотом, якщо це дозволяє виконання рейсу. Мета – зменшити залежність від викопного палива за межами ЄС.

Щодо аеропортових слотів авіакомпанії можуть бути звільнені від звичайних обов’язків щодо призначених слотів на зліт і посадку через проблеми з постачанням палива в аеропортах.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також писали, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо. Водночас у Франції запевнили, що вітчизняна авіаційна галузь не зіштовхнеться з дефіцитом авіапалива щонайменше протягом травня та червня.