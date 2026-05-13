В ЕС готовятся ввести для пассажиров единый билет на рейсы разных операторов

Европейская комиссия одобрила предложения, призванные упростить планирование и бронирование региональных, междугородних и трансграничных поездок, в частности железнодорожных, в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", комиссия сообщила в среду.

В настоящее время пассажирам в ЕС сложно сравнить все доступные варианты путешествий и определить наиболее экологичные из них, особенно это касается трансграничных поездок, в частности железнодорожных. Многие пассажиры сталкиваются с препятствиями при комбинировании различных транспортных услуг.

Бронирование железнодорожных поездок, состоящих из нескольких этапов и предусматривающих билеты от разных компаний, может быть сложным, в значительной степени из-за раздробленности систем бронирования и очень сильного рыночного присутствия определенных железнодорожных компаний.

Сегодняшние предложения направлены на устранение этих препятствий. Чтобы сделать путешествия пассажиров более удобными и способствовать достижению климатических целей ЕС, Европейская комиссия предложила меры, которые позволят бронировать единые билеты у разных железнодорожных операторов, делая железнодорожный рынок более прозрачным и доступным.

Пассажиры смогут находить, сравнивать и покупать услуги различных железнодорожных операторов, объединенные в один билет, который можно приобрести за одну транзакцию на выбранной ими платформе по продаже билетов. Это может быть независимая платформа или служба продажи билетов самого железнодорожного оператора.

В случае пропуска пересадок во время железнодорожных поездок с участием нескольких операторов пассажиры с единым билетом получат преимущества от новой, полной защиты прав, включая помощь, изменение маршрута, возмещение и компенсацию.

Комиссия также вводит новые обязательства для платформ по продаже билетов и операторов с целью обеспечения справедливого доступа к продаже билетов и нейтрального представления вариантов путешествий.

Платформы будут обязаны отображать предложения нейтральным образом, включая сортировку по выбросам парниковых газов, где это возможно. Правила обеспечат, чтобы все транспортные операторы могли заключать справедливые, разумные и недискриминационные коммерческие соглашения с платформами по продаже билетов, и наоборот.

После сегодняшнего объявления комиссия представит предложенные регламенты на рассмотрение Совету Европейского Союза и Европейскому парламенту в рамках обычной законодательной процедуры.

Напомним, 8 мая Еврокомиссия одобрила рекомендации для транспортного и туристического секторов ЕС на фоне перебоев с поставками топлива и закрытия некоторых авиационных и морских маршрутов, связанных с кризисом на Ближнем Востоке.

Недавно в ЕС изменили правила путешествий с животными для британцев.