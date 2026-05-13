Италия направила два минных тральщика ближе к Ормузскому проливу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил в среду, что два тральщика ВМС Италии приближаются к Ормузскому проливу: их планируется задействовать в специальной миссии после достижения соглашения о прекращении войны с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Крозетто на совместном заседании комитетов парламента по вопросам обороны и иностранных дел сказал, что в случае установления мира всем подразделениям союзных стран понадобится почти месяц плавания, чтобы добраться до Персидского залива.

"В качестве меры предосторожности мы организуем размещение двух тральщиков относительно близко к проливу: сначала в Восточном Средиземноморье, затем в Красном море, в рамках текущих миссий, таких как Mediterraneo Sicuro и Aspides, в пределах разрешенных полномочий международной миссии Италии", – добавил он.

На слушаниях также выступил вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни.

"Давайте развеем любые недоразумения: мы не хотим просить разрешения на новую военную миссию в Персидском заливе, но хотим поделиться приверженностью правительства миру и путем, который может привести к нашему участию в международной коалиции. Это участие, подчеркиваю, состоится только после окончательного прекращения боевых действий", – сказал Таяни.

Во вторник Великобритания пообещала предоставить морские беспилотники для обеспечения безопасности в Ормузском проливе в случае установления стабильного перемирия на Ближнем Востоке.

Вооруженные силы Литвы могут предоставить военных офицеров и подразделения по разминированию для участия в международных операциях в Ормузском проливе.