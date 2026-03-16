Сікорський: непокоїть те, що Трамп називає НАТО "вони", а не "ми"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив занепокоєння риторикою президента США Дональда Трампа, який називає НАТО "вони", попри те, що його країна теж є учасницею оборонного альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", Сікорський сказав перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах, передає RMF24.

Глава польського МЗС прокоментував заклик американського президента до НАТО приєднатися до операції із захисту Ормузької протоки. За словами Сікорського, такого запиту від Вашингтона на рівні Альянсу ще не було, але за потреби союзники його розглянуть.

Він також звернув увагу на риторику Трампа щодо Альянсу.

"Трохи турбує те, що Дональд Трамп говорить про НАТО "вони", а не "ми". З моєї інформації випливає, що процедури в НАТО ще не запущені, але якщо США звернуться до НАТО щодо захисту Ормузької протоки, ми розглянемо це", – заявив Сікорський.

Він додав, що Польща точно не приєднуватиметься до потенційної військової місії, тому що таку можливість виключив президент країни Кароль Навроцький.

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО "чекає дуже погане майбутнє", якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

У відповідь на заклики Трампа в німецькому уряді оголосили, що Берлін не братиме участі в будь-яких військових заходах для захисту протоки.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.