Глава МИД Польши: международные отношения переживают начало большой бури

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский описал современные международные отношения как "начало большой бури".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Сикорский принял участие в 12-м Международном морском конгрессе в Щецине. Вспоминая во вступительной речи о нынешней геополитической ситуации, он отметил, что "с конца февраля мы с беспокойством наблюдаем за Ближним Востоком".

"Расстояние имеет небольшое значение. Неудивительно, что глаза всего мира обращены на Ормузский пролив. Но ведь это не единственные воды, которые становятся жертвой обострения конкуренции, то же самое происходит на Красном море, на Черном море. Эта конкуренция и эти угрозы присутствуют также здесь, на Балтике", – отметил он.

Министр подчеркнул, что россияне угрожают подводной инфраструктуре, мешают работе GPS, а многие суда их "старого флота – это плавучие экологические бомбы".

Он подчеркнул, что называть Балтийское море "внутренним водоемом НАТО" хоть и соблазнительно, но слишком оптимистично. По его мнению, это преуменьшило бы угрозу, с которой приходится иметь дело.

"Мы живем во времена поликризиса. Темные тучи надвигаются с нескольких сторон одновременно. Явления, которые до недавнего времени считались невозможными или крайне маловероятными, становятся частью реальности: вооруженные конфликты, морские блокады, торговые войны", – перечислил министр.

В международных отношениях, заявил глава МИД Польши, "мы имеем начало большой бури, но одно ясно: во время бури экипаж должен работать рука об руку. Только действуя вместе, мы можем удержать стабильный курс".

Он подчеркнул, что Европа знает, "куда плыть", а направления определяют три ориентира: безопасность, экономика и демократия.

Ранее Сикорский выразил обеспокоенность риторикой президента США Дональда Трампа, который называет НАТО "они", несмотря на то, что его страна тоже является участницей оборонного альянса.

Также Сикорский призвал быть готовыми к войне "как та, которую помнят наши деды".