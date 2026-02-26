Сікорський у Сеймі закликав бути готовими до війни "як та, яку пам’ятають наші діди"

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський у виступі в Сеймі закликав готувати країну до сценаріїв війни, подібної за масштабом до воєн XX сторіччя.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Сікорський у виступі в Сеймі за присутності президента Кароля Навроцького, експрезидента Александра Квасневського та прем’єра Дональда Туска, на додачу до інших топпосадовців Польщі й дипломатів говорив про війну в Україні та загрози для Польщі і всієї Європи в умовах нових геополітичних реалій.

Сікорський нагадав оцінки низки представників європейських розвідок про те, що Росія вже досить скоро може наважитись атакувати країни НАТО, а також акцентував на тому, що останніми роками у Європі зростає кількість дивних інцидентів та диверсій – зокрема у Польщі.

Він також нагадав про разове масове вторгнення у Польщу російських БпЛА та про керовану Росією кампанію дезінформації, якою намагались звинуватити у цьому Україну й НАТО – як і після диверсії на залізничній гілці біля Любліна.

Глава МЗС зазначив, що потрібно бути готовими до війни "масштабів, яку бачили наші діди й прадіди".

Радослав Сікорський зазначив, що Кремль найімовірніше продовжить "випробовувати межі", і Польща у цій ситуації має гуртуватися й розбудовувати стійкість – у тому числі проти маніпулятивного інформаційного впливу.

Сікорський зазначив, що усвідомлення небезпеки може або паралізувати, або мобілізувати, і Польща не може дозволити собі "паралічу" та заспокоєнь, що це "не її війна".

Він також нагадав, що серед загиблих внаслідок війни цивільних була і громадянка Польщі, 7-річна Амелія, яка загинула зі своєю мамою у Тернополі.

"Путін не хоче миру, лише капітуляції… Якби Україна зазнала поразки, загроза з боку Росії не лише не зменшиться, а навпаки, зросте", – наголосив він.

Він також попередив, що агресія Росії проти країн східного флангу НАТО дуже дорого коштуватиме цим державами.

Нещодавно Сікорський наголосив, що Європа має повне право на місце за столом переговорів щодо російсько-української війни, оскільки фактично замістила США як ключовий донор допомоги Україні і оскільки це питання європейської безпеки.