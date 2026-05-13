Новий уряд Угорщини збирається на перше засідання: пройде не в Будапешті

Угорський уряд під керівництвом прем’єр-міністра Петера Мадяра 13 травня збирається на перше своє засідання, що пройде у виїзному форматі.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Новий угорський уряд у середу збирається на своє перше засідання, місцем якого обрали село Опушташер у повіті Чонград на півдні країни, що є важливим сільськогосподарським районом.

"Локація для виїзного засідання уряду є символічною та обумовлена надзвичайною ситуацією через посуху. Перед офіційною зустріччю ми ознайомимося із ситуацією у спілкуванні з експертами з водних ресурсів та сільського господарства",– зазначив Мадяр, анонсуючи засідання.

Він розповів, що темами порядку денного буде перегляд ситуації у міністерствах і держпідприємствах, обговорення найпріоритетніших змін до законодавства, ситуація з постачанням енергоресурсів. Також можуть обговорити розсекречення деяких урядових рішень з минулого.

Перед цим очільниця МЗС Аніта Орбан засудила масовану атаку РФ проти України вдень 13 травня, під час якої безпілотники залетіли у Закарпатську область, та згадала, що це теж буде темою обговорення на засіданні уряду.

Нагадаємо, новий угорський уряд склав присягу напередодні, 12 травня, що позначило остаточне завершення "епохи Віктора Орбана".

