Венгерское правительство под руководством премьер-министра Петера Мадьяра 13 мая собирается на свое первое заседание, которое пройдет в выездном формате.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

Новое венгерское правительство в среду собирается на свое первое заседание, местом проведения которого выбрали село Опушташер в уезде Чонград на юге страны, являющийся важным сельскохозяйственным районом.

"Место проведения выездного заседания правительства является символическим и обусловлено чрезвычайной ситуацией, связанной с засухой. Перед официальной встречей мы ознакомимся с ситуацией в ходе общения с экспертами по водным ресурсам и сельскому хозяйству", – отметил Мадьяр, анонсируя заседание.

Он рассказал, что темами повестки дня будут обзор ситуации в министерствах и госпредприятиях, обсуждение наиболее приоритетных изменений в законодательстве, ситуация с поставками энергоресурсов. Также могут обсудить рассекречивание некоторых правительственных решений прошлого.

Перед этим глава МИД Анита Орбан осудила массированную атаку РФ против Украины днем 13 мая, во время которой беспилотники залетели в Закарпатскую область, и упомянула, что это тоже будет темой обсуждения на заседании правительства.

Напомним, новое венгерское правительство принесло присягу накануне, 12 мая, что ознаменовало окончательное завершение "эпохи Виктора Орбана".

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что не будет переезжать в правительственную резиденцию, а продолжит проживать в своем доме с семьей, а также рассказал, на каком автомобиле будет передвигаться.