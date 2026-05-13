Посол прокоментував повідомлення про позицію Франції щодо переговорів про вступ України в ЄС

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр заявив, що не буде підтверджувати чи спростовувати інформацію у медіа про відтермінування відкриття частини переговорних кластерів для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у середу журналістам, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Дипломат спілкувався з медіа на полях заходу "Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення".

"Я не буду це ані підтверджувати, ані спростовувати. Насправді, зараз у Брюсселі йде дискусія, і це те місце, де вона має обговорюватися", – сказав він.

Водночас Весьєр наголосив, що "одне зрозуміло": Франція хоче, щоб "цей процес розпочався якомога швидше", адже раніше були складнощі через позицію єдиної держави-члена, якою була Угорщина.

Він додав, що в будь-якому разі переговори про вступ до ЄС мають розпочатися з першого кластера "Основи", який охоплює фундаментальні реформи у сфері верховенства права.

"Щодо решти – обговорення триває. І важливо, щоб ми могли рухатися якомога швидше… І також ми чули, що багато чого вже зроблено, і ми маємо продовжувати цю роботу, одночасно визнаючи, що чимало вже готово для цього",– зазначив Весьєр.

Редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк раніше повідомив, що Франція та Польща виступають проти відкриття більше ніж одного кластера з Україною до осені.

13 травня Джозвяк заявив, що Польща та Франція з моменту публікації його матеріалу оскаржили його оцінку ситуації. "Побачимо, що буде в червні", – зазначив він.

Своєю чергою єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос спрогнозувала 11 травня, що перший перемовний кластер для України може бути відкрито під час головування Кіпру у ЄС (до 30 червня), а інші пʼять – у липні 2026 року.