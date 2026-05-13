Посол прокомментировал сообщения о позиции Франции относительно переговоров о вступлении Украины

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер заявил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать появившуюся в СМИ информацию об отсрочке открытия части переговорных кластеров для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в среду журналистам, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Дипломат общался с представителями СМИ в кулуарах мероприятия "Дорожная карта по вопросам верховенства права: год после принятия".

"Я не буду это ни подтверждать, ни опровергать. На самом деле, сейчас в Брюсселе идет дискуссия, и это то место, где она должна обсуждаться", – сказал он.

В то же время Весьер подчеркнул, что "одно ясно": Франция хочет, чтобы "этот процесс начался как можно скорее", ведь ранее были сложности из-за позиции одного государства-члена, которым была Венгрия.

Он добавил, что в любом случае переговоры о вступлении в ЕС должны начаться с первого кластера "Основы", который охватывает фундаментальные реформы в сфере верховенства права.

"Что касается остального – обсуждение продолжается. И важно, чтобы мы могли двигаться как можно быстрее… И также мы слышали, что многое уже сделано, и мы должны продолжать эту работу, одновременно признавая, что немалое уже готово для этого", – отметил Весьер.

Редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк ранее сообщил, что Франция и Польша выступают против открытия более одного кластера с Украиной до осени.

13 мая Джозвяк заявил, что Польша и Франция с момента публикации его материала оспорили его оценку ситуации. "Посмотрим, что будет в июне", – отметил он.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос прогнозировала 11 мая, что первый переговорный кластер для Украины может быть открыт во время председательства Кипра в ЕС (до 30 июня), а остальные пять – в июле 2026 года.