Десятки тисяч людей вийшли на антиімміграційний марш і контрпротест у Лондоні

Десятки тисяч протестувальників пройшли в суботу через центр Лондона, несучи прапори Англії і Британії, на демонстрацію, організовану антиіммігрантським і антиісламським активістом Томмі Робінсоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поліція заявила, що їхня присутність у британській столиці буде значною. Неподалік також має відбутися контрпротест "Встань проти расизму", який пройде після дуже напруженого літа в Британії, коли відбулися протести проти імміграції та свободи слова.

До полудня десятки тисяч протестувальників заповнили вулиці на південь від Темзи, перш ніж попрямувати до Вестмінстера, резиденції парламенту Британії.

Демонстранти несли британський прапор і червоно-білий Георгіївський хрест, інші несли американські та ізраїльські прапори, а також капелюхи MAGA президента США Дональда Трампа. Вони скандували гасла з критикою на адресу прем'єр-міністра Кіра Стармера і тримали плакати, зокрема з написом "Відправте їх додому". Деякі учасники прийшли з дітьми.

Робінсон назвав марш "Об'єднаймо Королівство" святом свободи слова. Очікується, що на ньому також буде оплакування Чарлі Кірка, американського консервативного активіста, застреленого в середу.

Робінсон, чиє справжнє ім'я Стівен Якслі-Леннон, називає себе журналістом, який викриває державні злочини, і зараховує американського мільярдера Ілона Маска до своїх прихильників. Найбільша британська антиіммігрантська політична партія Reform UK, яка очолює опитування громадської думки в останні місяці, тримається на відстані від Робінсона, який має кілька судимостей.

Лондонська столична поліція заявила, що в суботу по всьому Лондону буде задіяно понад 1 600 поліцейських, в тому числі 500 з інших сил. На додаток до охорони порядку під час двох демонстрацій, сили поліції будуть задіяні під час гучних футбольних матчів і концертів.

"Ми будемо підходити до них так само, як і до будь-яких інших протестів, забезпечуючи правопорядок без страху чи прихильності, гарантуючи людям можливість користуватися своїми законними правами, але будучи рішучими у разі виникнення інцидентів чи правопорушень", – сказав командир Клер Хейнс, який очолює операцію з охорони правопорядку.

За словами Хейнса, поліції відомо про "антимусульманську риторику і випадки образливих скандувань з боку меншини" під час попередніх протестів, але він підкреслив, що лондонські громади не повинні відчувати себе так, ніби їм доводиться сидіти вдома.

Минулої суботи на лондонській демонстрації проти заборони протестної групи Palestine Action було заарештовано майже 900 осіб.

Імміграція стала домінуючим політичним питанням у Британії, затьмаривши занепокоєння з приводу падіння економіки, оскільки країна стикається з рекордною кількістю прохань про надання притулку. Понад 28 000 мігрантів прибули на невеликих човнах через Ла-Манш цього року.

Червоно-білі англійські прапори поширилися вздовж вулиць і були намальовані на дорогах. Прихильники називають це спонтанною кампанією національної гордості, але борці з расизмом вбачають у цьому послання ворожості до іноземців.

Велика Британія заборонила Palestine Action за своїм антитерористичним законодавством в липні після того, як окремі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили військові літаки.

Це сталося після актів вандалізму та інцидентів, спрямованих проти оборонних компаній у Великій Британії, які мають зв'язки з Ізраїлем.