Антиісламському активісту Томмі Робінсону висунули ще одне звинувачення

Британського антиісламського активіста Стівена Якслі-Леннона, відомого як Томмі Робінсон, звинуватили в переслідуванні з погрозами насильства щодо двох чоловіків під час загальнонаціональних заворушень минулого року.

Про це повідомили британські прокурори, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Представник Королівської прокуратури (CPS) заявив, що правозахисники уповноважили лондонську поліцію пред’явити Стівену Якслі-Леннону звинувачення в "переслідуванні з викликом страху перед насильством щодо двох чоловіків".

У CPS повідомили, що ймовірні правопорушення були скоєні в період з 5 по 7 серпня минулого року – під час заворушень, які спалахнули на тлі антиміграційних протестів у містах по всій Великій Британії після вбивства трьох дівчат у місті Саутпорт на північному заході Англії.

Якслі-Леннон, відомий під псевдонімом Томмі Робінсон, наразі перебуває у в'язниці через окрему справу про неповагу до суду, але його мають звільнити наступного тижня після того, як у вівторок він домігся скорочення 18-місячного строку.

Звернемо увагу, у жовтні антимігрантські протестувальники та антирасистські демонстранти провели у Лондоні великі мітинги, які пройшли мирно на тлі посиленої поліцейської операції, спрямованої на запобігання сутичкам між ворогуючими групами.

Того дня кілька тисяч людей долучилися до націоналістичного мітингу "Об'єднаймо Королівство" біля парламенту, організованого Якслі-Ленноном.

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