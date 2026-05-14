Великобритания не впустила польского евродепутата, направлявшегося на марш ультраправых

Доминика Тарчинского, евродепутата от польской консервативной партии "Право и справедливость", не впустили в Великобританию, где он должен был принять участие в патриотическом марше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Доминик Тарчинский сообщил в социальных сетях, что ему отказали во въезде в Великобританию, где он должен был выступить во время мероприятия Unite The Kingdom March. Как следует из опубликованной им переписки с британскими властями, причиной отказа стало то, что его присутствие не было признано "способствующим общественному благу".

Unite The Kingdom March – это антииммиграционный марш, организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном. Тарчинский уже ранее участвовал в подобных мероприятиях, поддерживая их организаторов. На этот раз он объявил, что в связи с решением правительства в Лондоне намерен подать в суд на самого премьер-министра Великобритании – Кира Стармера.

На это дело отреагировал вице-премьер и глава МИД Радослав Сикорский: "Именно британские власти признали господина евродепутата угрозой для общественного порядка. Я бы посоветовал ему просто сдержать свои публичные высказывания, возможно, меньше радикализма".

Депутата "ПиС" Павла Яблонского больше удивила реакция Сикорского, чем само решение Лондона в отношении Тарчинского.

"Если кому-то, кто придерживается правых взглядов, отказывают во въезде в какую-то страну, то не имеем ли мы дело с тоталитаризмом?" – спросил политик.

"Меня удивляет реакция господина Сикорского. Его обязанностью как польского министра иностранных дел является защита польского гражданина. Я являюсь депутатом Сейма. Сейчас я задумываюсь, если я поеду в Великобританию – а я открыто говорю, что я против нелегальной иммиграции – будет ли такая попытка задержать меня. Я буду требовать вмешательства польского министерства иностранных дел", – добавил он.

В подобном тоне прокомментировал это дело руководитель президентского Бюро международной политики Марцин Пшидач. "Польский министр обязан встать на сторону польского гражданина! Независимо от взглядов. Этот паспорт, который не был уважаем, имеет Белого Орла на обложке, господин министр", – написал Пшидач на платформе X.

Он также добавил, что сейчас проблема касается политика, но завтра может коснуться каждого гражданина Польши.

Министерство внутренних дел Великобритании запретило въезд в страну лицам, которые хотели принять участие в субботнем митинге крайне правых в центре Лондона. Премьер-министр Кир Стармер объявил в понедельник, что правительство заблокирует "ультраправых агитаторов", которые надеются принять участие в мероприятии Unite the Kingdom, запланированном на 16 мая. Марш организует Томми Робинсон.

Робинсон прославился своей антииммиграционной и антиисламской деятельностью. Его высказывания и действия неоднократно вызывали споры как в Великобритании, так и за ее пределами. Его неоднократно задерживали и осуждали за различные преступления, в частности за нарушение общественного порядка, нападение и оскорбление суда.

Тарчинский в прошлом встречался с Робинсоном.

Иммиграция в прошлом году стала доминирующим политическим вопросом в Британии, затмив обеспокоенность по поводу падения экономики, поскольку страна столкнулась с рекордным количеством просьб о предоставлении убежища.

13 сентября десятки тысяч протестующих прошли по центру Лондона, неся флаги Англии и Великобритании, в рамках демонстрации, организованной антииммигрантским и антиисламским активистом Томми Робинсоном.

Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон, называет себя журналистом, разоблачающим государственные преступления, и причисляет американского миллиардера Илона Маска к своим сторонникам. Крупнейшая британская антииммигрантская политическая партия Reform UK держится на расстоянии от Роббинсона, который имеет несколько судимостей.

В прошлом году Роббинсона обвинили в преследовании с угрозами насилия в отношении двух мужчин во время общенациональных беспорядков 2024 года.