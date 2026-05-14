Сибига после атаки РФ призывает США и Китай использовать своё влияние на Москву, чтобы остановить войну

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что масштабное нападение России на Украину во время встречи лидеров США и Китая в Пекине демонстрирует угрозу, которую российский режим представляет для международной безопасности.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, именно в тот момент, когда лидеры самых могущественных стран мира собрались в Пекине, а мир надеется на мир, стабильность и сотрудничество, Путин запустил сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по столице Украины.

"Это варварское нападение во время столь важного саммита свидетельствует о том, что российский режим представляет глобальную угрозу международной безопасности. Вместо мира и развития Москва совершает агрессию и террор", – написал министр.

По его словам, Путин хочет, чтобы война продолжалась, чтобы сохранить свой контроль и власть над Россией.

"Не следует питать иллюзий или надежд: только давление на Москву может заставить его остановиться. Я уверен, что лидеры США и Китая имеют достаточное влияние на Москву, чтобы сказать Путину наконец прекратить войну. И это было бы самым большим положительным сдвигом", – заявил Сибига.

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, крылатыми ракетами Х-101 и 675 беспилотниками. Силы ПВО сбили 41 ракету и 652 дрона.

В Киеве в результате российского комбинированного удара пострадал 31 человек. В Дарницком районе обрушилась часть дома – всего разрушено 18 квартир.