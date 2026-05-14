Більшість британців не бачать шансів Лейбористської партії на переобрання

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер стрімко втрачає підтримку виборців, а його Лейбористську партію дедалі частіше вважають неконкурентоспроможною на наступних парламентських виборах.

Про це свідчить опитування Politico, передає "Європейська правда".

Опитування свідчить, що лише 6% респондентів заявили, що уряд Стармера змінив країну на краще настільки, як вони очікували. Ще 31% вважає, що країна рухається у правильному напрямку, але зміни є "недостатніми".

Водночас 56% опитаних переконані, що після приходу лейбористів до влади у 2024 році ситуація або не змінилася, або стала гіршою.

Крім того, 53% респондентів заявили, що лейбористи не мають реалістичних шансів переобратися незалежно від того, коли відбудуться наступні вибори.

Натомість значно кращі оцінки отримала популістська партія Reform UK. За даними опитування, 65% британців вважають, що ця політична сила має реальні шанси прийти до влади. Також Reform UK випереджає лейбористів у питаннях вартості життя, боротьби зі злочинністю, нелегальною імміграцією та навіть економічного розвитку.

Опитування оприлюднили на тлі внутрішньопартійного тиску на Стармера. Після низки поразок на місцевих виборах у Вельсі, Шотландії та Англії серед лейбористів активізувалися розмови про можливу зміну керівництва.

Втім, як свідчить опитування, 38% респондентів переконані, що навіть заміна Стармера не допоможе партії повернути популярність.

Опитування було проведене компанією Public First, в рамках якого після місцевих виборів було опитано понад 2 тисячі осіб по всій Великій Британії.

Нагадаємо, Стармер попередив своїх міністрів та депутатів, що боротьба за лідерство в Лейбористській партії може призвести до "хаосу".

Це відбулося на тлі чуток щодо того, що міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг готується піти у відставку, а потім кинути виклик прем’єр-міністру Кіру Стармеру.

Ще восени 2025 року британські медіа повідомляли про проблеми всередині уряду. Тоді прихильники Стармера приватно звинувачували Стрітінга у підготовці змови з метою усунення прем’єра та його заміни.

Сам він тоді рішуче відкинув такі звинувачення, назвавши їх "абсолютно безглуздими повідомленнями".

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки