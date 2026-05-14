Британська армія замінить подаровані Україні гармати AS90 німецькими гаубицями RCH 155

Британська армія отримає значне оновлення своїх артилерійських можливостей у рамках оборонного контракту на суму майже 1,15 млрд євро на 72 дистанційно керовані гаубиці (RCH 155).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Артилерійські системи нового покоління, розроблені в рамках партнерства між німецькими компаніями Rheinmetall та KNDS, замінять гармати AS90, подаровані Україні у 2023 році.

Встановлена на броньованому шасі BOXER, RCH 155 може випускати до восьми снарядів на хвилину по цілях на відстані до 70 кілометрів, рухаючись зі швидкістю до 100 км/год. Завдяки високому рівню автоматизації системою можуть керувати лише двоє солдатів зсередини захищеного відсіку екіпажу.

"Велика Британія відгукнулася на заклик про допомогу, надавши Україні артилерійські системи на початку війни. Ми знали про ризик – прогалину в нашій бойовій спроможності – який це спричинить", – зазначив у своїй заяві заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Саймон Гамільтон.

"Успіх укладення контракту на RCH 155 для задоволення наших потреб у 155-мм артилерії безпосередньої підтримки у співпраці з Німеччиною є першою значною віхою у відновленні цього потенціалу", – додав він.

Rheinmetall виготовлятиме ключові компоненти озброєння на своєму заводі в Телфорді, що в центральній Англії, а KNDS UK будуватиме приводні модулі BOXER у місті Стокпорт на півночі Англії.

Очікується, що перші машини RCH 155 будуть поставлені у 2028 році.

Угода, укладена Організацією спільного співробітництва в галузі озброєння (OCCAR), є частиною британсько-німецької угоди "Трініті Хаус", спрямованої на покращення оборонного співробітництва та взаємосумісності в рамках НАТО.

