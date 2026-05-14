Эстония о ночном ударе по Украине: "Россия не отказалась от своих целей"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на массированный российский удар по украинским регионам в ночь на 14 мая.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что дроны, баллистические ракеты и крылатые ракеты, выпущенные по Киеву, в очередной раз подтверждают, что глава Кремля Владимир Путин стремится продолжать войну и уничтожить Украину.

"Если кому-то еще нужны были доказательства того, что Россия не отказалась от своих целей, вот они", – отметил эстонский дипломат.

Он отметил, что с целью положить этому конец нужно предоставлять Украине постоянную поддержку и усиливать давление на Россию.

"Укрепление позиций Украины и осознание Россией того, что ее стратегия терпит поражение, – это единственный путь к настоящему и прочному миру", – добавил глава МИД Эстонии.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что масштабная атака России на Украину во время встречи лидеров США и Китая в Пекине демонстрирует угрозу, которую российский режим представляет международной безопасности.

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, крылатыми ракетами Х-101 и 675 беспилотниками. Силы ПВО сбили 41 ракету и 652 дрона.

В Киеве в результате российского комбинированного удара пострадал 31 человек.

В Дарницком районе обвалилась часть дома – всего разрушено 18 квартир.