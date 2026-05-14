У Литві пройшли обшуки в офісах лідера ультраправих

Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) провела обшуки в офісах лідера партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса, його колеги Дайви Петкевічене та в штаб-квартирі партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Розслідування, яке триває з березня, зосереджене на можливому шахрайстві. На цьому етапі офіційних звинувачень висунуто не було.

​Влада з’ясовує, чи було скоєно злочин, коли Жемайтайтіс та Петкевічене здавали в оренду партії свої особисті автомобілі, продовжуючи при цьому користуватися ними самі.

​Популістська партія "Зоря Німану" входить до складу коаліції на чолі із соціал-демократами.

Раніше було встановлено, що Жемайтайтіс та Петкевічене здавали свої особисті автомобілі в оренду партії "Зоря Німану", за що платили з державних коштів.

​У березні Центральна виборча комісія постановила, що вони неправомірно використали кошти та не надали документації щодо витрат на суму 49 500 євро. Також було встановлено, що партія надала Центральній виборчій комісії неправдиві дані.

​В результаті цих грубих порушень "Зоря Німану" втратила державну дотацію у розмірі 241 800 євро.

Комісія також зобов’язала Жемайтайтіса та Петкевічене повернути відповідно 26 776 євро та 15 349 євро.

​Партія оскаржила це рішення в суді, стверджуючи, що автомобілі були орендовані законно та відповідно до процедур податкової служби.

У березні на лідера литовських ультраправих Ремігіюса Жемайтайтіса подали скаргу у поліцію за слова в ефірі, де він фактично назвав підписання Акту про відновлення незалежності "переворотом".

​ Нагадаємо, у грудні Жемайтайтісу оголосили вирок у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання. Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

У січні політику довелось пояснювати інцидент під час його поїздки у регіони – коли він грубо виштовхав із зали протестувальника.