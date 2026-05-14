В Литве прошли обыски в офисах лидера ультраправых

Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) провела обыски в офисах лидера партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, его коллеги Дайвы Петкевичене и в штаб-квартире партии.

Расследование, которое продолжается с марта, сосредоточено на возможном мошенничестве. На этом этапе официальных обвинений выдвинуто не было.

Власти выясняют, было ли совершено преступление, когда Жемайтайтис и Петкевичене сдавали в аренду партии свои личные автомобили, продолжая при этом пользоваться ими сами.

Популистская партия "Заря Немана" входит в состав коалиции во главе с социал-демократами.

Ранее было установлено, что Жемайтайтис и Петкевичене сдавали свои личные автомобили в аренду партии "Заря Немана", за что платили из государственных средств.

В марте Центральная избирательная комиссия постановила, что они неправомерно использовали средства и не предоставили документации о расходах на сумму 49 500 евро. Также было установлено, что партия предоставила Центральной избирательной комиссии ложные данные.

В результате этих грубых нарушений "Заря Немана" потеряла государственную дотацию в размере 241 800 евро.

Комиссия также обязала Жемайтайтиса и Петкевичене вернуть соответственно 26 776 евро и 15 349 евро.

Партия обжаловала это решение в суде, утверждая, что автомобили были арендованы законно и в соответствии с процедурами налоговой службы.

В марте на лидера литовских ультраправых Ремигиюса Жемайтайтиса подали жалобу в полицию за слова в эфире, где он фактически назвал подписание Акта о восстановлении независимости "переворотом".

Напомним, в декабре Жемайтайтису объявили приговор по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний. Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

В январе политику пришлось объяснять инцидент во время его поездки в регионы – когда он грубо вытолкал из зала протестующего.