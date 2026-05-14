В Литве прошли обыски в офисах лидера ультраправых
Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) провела обыски в офисах лидера партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, его коллеги Дайвы Петкевичене и в штаб-квартире партии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
Расследование, которое продолжается с марта, сосредоточено на возможном мошенничестве. На этом этапе официальных обвинений выдвинуто не было.
Власти выясняют, было ли совершено преступление, когда Жемайтайтис и Петкевичене сдавали в аренду партии свои личные автомобили, продолжая при этом пользоваться ими сами.
Популистская партия "Заря Немана" входит в состав коалиции во главе с социал-демократами.
Ранее было установлено, что Жемайтайтис и Петкевичене сдавали свои личные автомобили в аренду партии "Заря Немана", за что платили из государственных средств.
В марте Центральная избирательная комиссия постановила, что они неправомерно использовали средства и не предоставили документации о расходах на сумму 49 500 евро. Также было установлено, что партия предоставила Центральной избирательной комиссии ложные данные.
В результате этих грубых нарушений "Заря Немана" потеряла государственную дотацию в размере 241 800 евро.
Комиссия также обязала Жемайтайтиса и Петкевичене вернуть соответственно 26 776 евро и 15 349 евро.
Партия обжаловала это решение в суде, утверждая, что автомобили были арендованы законно и в соответствии с процедурами налоговой службы.
В марте на лидера литовских ультраправых Ремигиюса Жемайтайтиса подали жалобу в полицию за слова в эфире, где он фактически назвал подписание Акта о восстановлении независимости "переворотом".
Напомним, в декабре Жемайтайтису объявили приговор по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний. Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.
В январе политику пришлось объяснять инцидент во время его поездки в регионы – когда он грубо вытолкал из зала протестующего.