Литва заперечила використання свого повітряного простору для ударів дронів по РФ

Заяви литовських посадовців про заборону іншим країнам використовувати повітряний простір Литви для ударів дронів мають на меті протидіяти російській дезінформації.

Про це заявив у четвер міністр оборони Литви Робертас Каунас в ефірі радіо LRT, передає "Європейська правда".

"Президент, міністр закордонних справ і я відповідально заявляємо, що це неправдива інформація. Литва не надавала свого повітряного простору жодній з воюючих держав і не має наміру це робити", – сказав Каунас.

Російські ЗМІ нещодавно опублікували твердження, що країни Балтії можуть дозволити використовувати свій повітряний простір українським дронам, що нібито загрожує безпеці Калінінграда.

​Представники НАТО відкинули ці повідомлення як дезінформацію, заявивши, що українські дрони, ймовірно, потрапили в Балтійський регіон після того, як їх збили з курсу російські засоби радіоелектронної боротьби.

​За словами Каунаса, Росія проводить дезінформаційну кампанію, спрямовану на втягнення країн Балтії та інших східних членів НАТО у конфронтацію.

​Він наголосив, що, хоча Литва підтримує Україну, вона ніколи не воювала і не воює з Росією, тому такі твердження є "фейковими новинами".

​Ці зауваження пролунали після попередження президента Гітанаса Науседи про те, що воюючі сторони в Європі не повинні використовувати територію Литви для ударів безпілотників.

​Каунас також заявив, що Литва не отримувала від України жодних запитів щодо використання її повітряного простору, підкресливши, що такого дозволу не надавалося і не буде надано жодній державі для проведення військових операцій.

Президент Володимир Зеленський зустрівся напередодні у Бухаресті з президентами Литви та Латвії та повідомив після розмови з ними, що Україна відправить до цих країн військових експертів, зокрема, для допомоги у захисті повітряного простору.

Нагадаємо, дрони, які впали у Латвії 7 травня і стали фінальним тригером для відставки міністра оборони Андріса Спрудса, були українськими апаратами, що збилися з курсу під впливом російських засобів РЕБ.

Також в останні тижні українські дрони, що летіли атакувати об’єкти в РФ, неодноразово залітали у повітряний простір Литви, Естонії та Фінляндії.

