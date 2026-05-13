Україна направить військових експертів до Литви і Латвії, куди залітали українські дрони

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Бухаресті з президентами Литви та Латвії та повідомив після розмови з ними, що Україна відправить до цих країн військових експертів, зокрема, для допомоги у захисті повітряного простору.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Зустрівся з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Передусім наша увага – безпековій співпраці…. Ми відправимо до Латвії своїх експертів для обміну досвідом та безпосередньої допомоги в захисті повітряного простору", – написав він.

Зеленський додав, що сподівається підписати угоду з Латвією у форматі Drone Deal для побудови багаторівневої системи захисту неба від різних типів загроз. "Запропонував пану президенту таку співпрацю", – повідомив глава держави.

Під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, за словами Зеленського, головну увагу також приділили оборонній взаємодії та домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal.

"Є двостороння угода між нашими країнами. Угода має посилити обидві наші країни в захисті, і важливо, що вона побудована на принципі взаємності: ми підтримуємо наших партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист. Українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей. Передусім для захисту від сучасних загроз та посилення безпеки наших держав і всього регіону", – написав Зеленський.

Нагадаємо, дрони, які впали у Латвії 7 травня і стали фінальним тригером для відставки міністра оборони Спрудса, були українськими апаратами, що збилися з курсу під впливом російських засобів РЕБ.

Також в останні тижні українські дрони, що летіли атакувати об’єкти в РФ, неодноразово залітали у повітряний простір Литви, Естонії та Фінляндії.

