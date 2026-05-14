Литва отрицает использование своего воздушного пространства для ударов дронов по РФ

Заявления литовских чиновников о запрете другим странам использовать воздушное пространство Литвы для ударов дронов имеют целью противодействовать российской дезинформации.

Об этом заявил в четверг министр обороны Литвы Робертас Каунас в эфире радио LRT, передает "Европейская правда".

"Президент, министр иностранных дел и я ответственно заявляем, что это ложная информация. Литва не предоставляла своего воздушного пространства ни одному из воюющих государств и не намерена это делать", – сказал Каунас.

Российские СМИ недавно опубликовали утверждение, что страны Балтии могут позволить использовать свое воздушное пространство украинским дронам, что якобы угрожает безопасности Калининграда.

Представители НАТО отвергли эти сообщения как дезинформацию, заявив, что украинские дроны, вероятно, попали в Балтийский регион после того, как их сбили с курса российские средства радиоэлектронной борьбы.

По словам Каунаса, Россия проводит дезинформационную кампанию, направленную на втягивание стран Балтии и других восточных членов НАТО в конфронтацию.

Он подчеркнул, что, хотя Литва поддерживает Украину, она никогда не воевала и не воюет с Россией, поэтому такие утверждения являются "фейковыми новостями".

Эти замечания прозвучали после предупреждения президента Гитанаса Науседы о том, что воюющие стороны в Европе не должны использовать территорию Литвы для ударов беспилотников.

Каунас также заявил, что Литва не получала от Украины никаких запросов по использованию ее воздушного пространства, подчеркнув, что такого разрешения не предоставлялось и не будет предоставлено ни одному государству для проведения военных операций.

Президент Владимир Зеленский встретился накануне в Бухаресте с президентами Литвы и Латвии и сообщил после разговора с ними, что Украина отправит в эти страны военных экспертов, в частности, для помощи в защите воздушного пространства.

Напомним, дроны, которые упали в Латвии 7 мая и стали финальным триггером для отставки министра обороны Андриса Спрудса, были украинскими аппаратами, которые сбились с курса под воздействием российских средств РЭБ.

Также в последние недели украинские дроны, летевшие атаковать объекты в РФ, неоднократно залетали в воздушное пространство Литвы, Эстонии и Финляндии.

