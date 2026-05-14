Президентка Молдови – про удари по Україні: РФ продовжує свою криваву розправу

Президентка Молдови Мая Санду, реагуючи на останні удари РФ по Україні, закликала не послаблювати тиск на Москву.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

Коментуючи, як підкреслила Санду, одну з найтриваліших і наймасштабніших російських атак на Україну, вона згадала і порушення повітряного простору Молдови.

"Росія не прагне припинити війну; вона продовжує свою криваву розправу. Тиск на Росію не повинен слабшати", – наголосила президентка Молдови.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що масштабна атака Росії на Україну під час зустрічі лідерів США і Китаю в Пекіні демонструє загрозу, яку російській режим становить міжнародній безпеці.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що дрони, балістичні ракети та крилаті ракети, випущені по Києву, вкотре підтверджують, що очільник Кремля Владімір Путін прагне продовжувати війну та знищити Україну.

А міністр оборони Британії Джон Гілі після останніх російських атак доручив прискорити постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

У ніч проти 14 травня російські війська атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, крилатими ракетами Х-101 та 675 безпілотниками. Сили ППО збили 41 ракету та 652 дрони.