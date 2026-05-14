Президент Молдовы – об ударах по Украине: РФ продолжает свою кровавую расправу

Президент Молдовы Майя Санду, реагируя на последние удары РФ по Украине, призвала не ослаблять давление на Москву.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

Комментируя, как подчеркнула Санду, одну из самых продолжительных и масштабных российских атак на Украину, она упомянула и о нарушении воздушного пространства Молдовы.

"Россия не стремится прекратить войну; она продолжает свою кровавую расправу. Давление на Россию не должно ослабевать", – подчеркнула президент Молдовы.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что масштабная атака России на Украину во время встречи лидеров США и Китая в Пекине демонстрирует угрозу, которую российский режим представляет для международной безопасности.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что дроны, баллистические ракеты и крылатые ракеты, выпущенные по Киеву, в очередной раз подтверждают, что глава Кремля Владимир Путин стремится продолжать войну и уничтожить Украину.

А министр обороны Великобритании Джон Хили после последних российских атак поручил ускорить поставки Украине средств противовоздушной обороны.

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, крылатыми ракетами Х-101 и 675 беспилотниками. Силы ПВО сбили 41 ракету и 652 дрона.