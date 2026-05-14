У Литві заявили про тиск з боку США для відновлення транзиту білоруських добрив

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що США чинять тиск на Литву, аби та дозволила транзит білоруських добрив через свою територію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило LRT з посиланням на висловлювання міністра під час закритої зустрічі з фракцією Соціал-демократів.

Кілька соціал-демократів, які були присутні на зустрічі, підтвердили порталу LRT цю інформацію на умовах анонімності. За їхніми словами, Будріс конкретно вжив слово "тиск".

​Джерела повідомили, що тиск чиниться не лише на Литву, а й на інші країни регіону, які можуть слугувати транзитними маршрутами. Однак Литва вважається найпривабливішим маршрутом для білоруських добрив, щоб дістатися до Балтійського моря.

Як дізнався LRT, один із розглянутих варіантів передбачав, що американська компанія закуповуватиме їх у "Білоруськалію" та перемаркує як американські. Також розглядався сценарій транспортування з гуманітарних міркувань.

​Однак литовські чиновники заявили, що такий транзит обмежений санкціями Європейського Союзу, які в лютому було продовжено ще на рік.

​Литва призупинила транзит білоруських калійних добрив з 2022 року після введення санкцій США проти "Білоруськалію" у 2021 році у відповідь на порушення прав людини та репресії в Білорусі.

Цього року США скасували деякі санкції після того, як білоруська влада звільнила низку політичних в’язнів. Будрис також зазначив, що Мінськ може скористатися зміною у відносинах зі США, щоб посилити тиск на Литву.

12 травня Офіс президента Литви знову заявив про відсутність умов для політичного діалогу між Вільнюсом і Мінськом.

Нещодавно міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявив, що не бачить з боку Литви "жодної готовності" до діалогу з Білоруссю.

Як повідомляли, спецпосланець США Джон Коул заявив, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, а тому він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.