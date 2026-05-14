В Литве заявили о давлении со стороны США для возобновления транзита белорусских удобрений

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что США оказывают давление на Литву, чтобы она разрешила транзит белорусских удобрений через свою территорию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило LRT со ссылкой на высказывания министра во время закрытой встречи с фракцией социал-демократов.

Несколько социал-демократов, присутствовавших на встрече, подтвердили порталу LRT эту информацию на условиях анонимности. По их словам, Будрис конкретно употребил слово "давление".

Источники сообщили, что давление оказывается не только на Литву, но и на другие страны региона, которые могут служить транзитными маршрутами. Однако Литва считается наиболее привлекательным маршрутом для белорусских удобрений, чтобы добраться до Балтийского моря.

Как узнал LRT, один из рассматриваемых вариантов предполагал, что американская компания будет закупать их у "Беларускалия" и перемаркировать как американские. Также рассматривался сценарий транспортировки по гуманитарным соображениям.

Однако литовские чиновники заявили, что такой транзит ограничен санкциями Европейского Союза, которые в феврале были продлены ещё на год.

Литва приостановила транзит белорусских калийных удобрений с 2022 года после введения санкций США против "Беларускалия" в 2021 году в ответ на нарушения прав человека и репрессии в Беларуси.

В этом году США отменили некоторые санкции после того, как белорусские власти освободили ряд политических заключенных. Будрис также отметил, что Минск может воспользоваться изменением в отношениях с США, чтобы усилить давление на Литву.

12 мая Офис президента Литвы вновь заявил об отсутствии условий для политического диалога между Вильнюсом и Минском.

Недавно министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что не видит со стороны Литвы "никакой готовности" к диалогу с Беларусью.

Как сообщалось, спецпосланник США Джон Коул заявил, что белорусские калийные удобрения могут быть очень полезны для США и должны поставляться через Литву, поэтому он ожидает, что Вильнюс возобновит диалог с Минском.