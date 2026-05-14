Трамп запросив лідера Китаю до Білого дому

У четвер президент США Дональд Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім у вересні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.

Запрошення пролунало під час державного банкету, який Сі влаштував на честь Трампа в Пекіні.

Трамп подякував Сі за гостинність, з якою була прийнята американська делегація, та запросив його до Білого дому пізніше цього року, 24 вересня.

Під час банкету Трамп зазначив, що сьогодні у нього відбулися "надзвичайно позитивні та плідні бесіди й зустрічі".

Він подякував господареві за "чудовий прийом" і назвав цей вечір "ще однією приємною нагодою для спілкування серед друзів".

У своєму тості, виголошеному перед виступом Трампа, китайський лідер зазначив, що відносини між США та Китаєм є "найважливішими двосторонніми відносинами у світі".

"Ми маємо забезпечити їх успіх і ніколи не зіпсувати їх", – сказав він, додавши, що країни мають бути партнерами, а не суперниками.

У четвер Трамп та Сі провели переговори в Пекіні.

По прильоті в Пекін президента США вітали 300 китайських підлітків у синьо-білій уніформі з китайськими і американськими прапорами, а також військова почесна варта та військовий оркестр.