Трамп запросив лідера Китаю до Білого дому
У четвер президент США Дональд Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім у вересні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.
Запрошення пролунало під час державного банкету, який Сі влаштував на честь Трампа в Пекіні.
Трамп подякував Сі за гостинність, з якою була прийнята американська делегація, та запросив його до Білого дому пізніше цього року, 24 вересня.
Під час банкету Трамп зазначив, що сьогодні у нього відбулися "надзвичайно позитивні та плідні бесіди й зустрічі".
Він подякував господареві за "чудовий прийом" і назвав цей вечір "ще однією приємною нагодою для спілкування серед друзів".
У своєму тості, виголошеному перед виступом Трампа, китайський лідер зазначив, що відносини між США та Китаєм є "найважливішими двосторонніми відносинами у світі".
"Ми маємо забезпечити їх успіх і ніколи не зіпсувати їх", – сказав він, додавши, що країни мають бути партнерами, а не суперниками.
У четвер Трамп та Сі провели переговори в Пекіні.
По прильоті в Пекін президента США вітали 300 китайських підлітків у синьо-білій уніформі з китайськими і американськими прапорами, а також військова почесна варта та військовий оркестр.