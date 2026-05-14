Трамп пригласил лидера Китая в Белый дом

В четверг президент США Дональд Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить Белый дом в сентябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News.

Приглашение прозвучало во время государственного банкета, который Си устроил в честь Трампа в Пекине.

Трамп поблагодарил Си за гостеприимство, с которым была принята американская делегация, и пригласил его в Белый дом позже в этом году, 24 сентября.

Во время банкета Трамп отметил, что сегодня у него состоялись "чрезвычайно позитивные и плодотворные беседы и встречи".

Он поблагодарил хозяина за "замечательный прием" и назвал этот вечер "еще одним приятным поводом для общения среди друзей".

В своем тосте, произнесенном перед выступлением Трампа, китайский лидер отметил, что отношения между США и Китаем являются "важнейшими двусторонними отношениями в мире".

"Мы должны обеспечить их успех и никогда не испортить их", – сказал он, добавив, что страны должны быть партнерами, а не соперниками.

В четверг Трамп и Си провели переговоры в Пекине.

По прилету в Пекин президента США встречали 300 китайских подростков в сине-белой униформе с китайскими и американскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.