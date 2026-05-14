ЗМІ: Індія попросила США продовжити виняток із санкцій щодо російської нафти

Індія звернулася до США з проханням продовжити дію винятку щодо російської нафти на тлі затяжної війни у Перській затоці, що порушує енергопостачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Спершу США надали Індії виняток у березні, а потім продовжили дію дозволу на закупівлю російської нафти до 16 травня, прагнучи стримати зростання цін.

Оскільки кінця війні на Близькому Сході не видно, посадовці в Нью-Делі попередили Вашингтон, що постачання залишається пріоритетом, а тривала нестабільність на нафтовому ринку матиме широкі наслідки. Це включає вплив на 1,4 мільярда індійців, які вже борються з дефіцитом газу, зазначили джерела.

Імпорт російської нафти до Індії відбувається рекордними темпами, оскільки нафтопереробні заводи працюють на повну потужність перед закінченням терміну дії поточного винятку.

За даними Kpler, у травні щоденні поставки склали безпрецедентні 2,3 мільйона барелів.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.

Президент України висловлював нерозуміння тому, як США можуть знімати санкції з РФ.