Трамп розповів, коли відновляться санкції США проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції стосовно російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент сказав у телефонному інтерв’ю NBC News.

Трамп, який у 2024 році неодноразово критикував тодішнього президента Джо Байдена за високі ціни на бензин, відкинув побоювання щодо того, чи може зростання цін на бензин у США зашкодити республіканцям на майбутніх проміжних виборах.

"Нафти і газу так багато – їх там величезна кількість, але, знаєте, поставки трохи ускладнені. Вони дуже скоро будуть розблоковані", – додав президент.

На пряме запитання про те, чи можуть ціни на бензин вплинути на проміжні вибори, Трамп відповів: "Я абсолютно не турбуюся. Єдине, що я хочу зробити, – це переконатися, що Іран ніколи більше не зможе бути задирою на Близькому Сході".

Відповідаючи на запитання про своє рішення тимчасово скасувати деякі санкції щодо російської нафти на тлі зростання світових цін, президент сказав: "Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу, щоб була нафта".

Він додав, що ці санкції "будуть відновлені, як тільки криза закінчиться".

Як відомо, Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.