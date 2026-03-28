Президент не розуміє, як США можуть знімати санкції з Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Росію, який передає розвідувальну інформацію Ірану для його атак на американські та англійські бази на Близькому Сході, треба тиснути, а не знімати з неї санкції.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна" у суботу під час спілкування з журналістами.

Президент назвав дивною ситуацію, коли США знімають санкції з РФ, у той час як та надає розвіддані Ірану.

"Знімаючи санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає відповідну інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, англійські бази тощо. Так, хто кому допомагає? На агресора треба тиснути. А тут зняти санкції – це точно не тиск. Виходить так, чесно кажучи, дивно", – сказав Зеленський.

Президент навів у приклад дані розвідки, згідно з якими російські супутники проводили зйомку військових об’єктів США в регіоні Близького Сходу в інтересах Ірану. Зокрема, 24 березня, була знята американсько-британська база на острові Чагос в Індійському океані, також міжнародний аеропорт Кувейту і частина території нафтового промислу на базі родовища Великий Бурган.

25 березня проводилася зйомка авіабази "Принц Султан" в Саудівській Аравії, яка зрештою була атаована Іраном, 26 березня – нафтогазового родовища "Шайбах", в Саудівській Аравії – авіабази "Інджирлік".

Зеленський також зазначив, що росіяни проводять в Україну розвідку для підготовки до нових ударів.

"Якщо рускіє це роблять, як можна знімати санкції?" – додав він.

Також Зеленський наполягає, що під час перемовного процесу США сигналізували про готовність надати свої гарантії безпеки після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу.

