Индия обратилась к США с просьбой продлить действие исключения в отношении российской нефти на фоне затянувшейся войны в Персидском заливе, которая нарушает энергоснабжение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сначала США предоставили Индии исключение в марте, а затем продлили действие разрешения на закупку российской нефти до 16 мая, стремясь сдержать рост цен.

Поскольку конца войне на Ближнем Востоке не видно, чиновники в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что поставки остаются приоритетом, а длительная нестабильность на нефтяном рынке будет иметь широкие последствия. Это включает влияние на 1,4 миллиарда индийцев, которые уже борются с дефицитом газа, отметили источники.

Импорт российской нефти в Индию происходит рекордными темпами, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность перед истечением срока действия текущего исключения.

По данным Kpler, в мае ежедневные поставки составили беспрецедентные 2,3 миллиона баррелей.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

Президент Украины выражал непонимание по поводу того, как США могут снимать санкции с РФ.