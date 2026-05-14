Рубіо назвав українську армію найсильнішою і найпотужнішою у Європі

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що війна проти Росії перетворила армію України на найсильнішу армію у Європі.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, текст якого наводить Держдеп, передає "Європейська правда".

Рубіо відзначив, що необхідність вести війну проти Росії змусила українців розробляти "нові тактики, нові методи, нове обладнання, нові технології, що створюють своєрідну гібридну асиметричну війну", і це, за його словами, без сумніву вражає.

"Я маю на увазі, якщо подивитися, що росіяни втрачають уп’ятеро більше солдатів на місяць, ніж українці, а Україна – менша країна і, власне, має меншу армію – хоча, щоб було зрозуміло, зараз українські збройні сили є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі – очевидно, завдяки значній допомозі, яку вони отримали, а також завдяки бойовому досвіду, який вони набули", – заявив держсекретар США.

Водночас Рубіо відзначив, що у війні з обох боків гине величезна кількість людей, а Україні знадобиться два десятиліття на відновлення.

"Збитки для російської економіки є надзвичайними. Росіяни втрачають 15–20 тисяч солдатів на місяць – загиблих. Не поранених, а загиблих. Це жахлива війна. І ми готові, президент готовий, його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни", – підкреслив держсекретар США.

Він також визнав, що імпульс у мирних переговорах було втрачено з різних причин.

Нещодавно Рубіо констатував відсутність "плідних результатів" у мирному процесі щодо України, проте зазначив, що за змінених обставин США готові до подальшого посередництва між українською та російською сторонами.