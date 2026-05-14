Рубіо про посередництво у війні РФ проти України: сподіваємося, сторони відновлять діалог

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп і його команда і далі готові сприяти дипломатичному вирішенню війни РФ проти України, і висловив сподівання, що сторони відновлять діалог.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, текст якого наводить Держдеп, передає "Європейська правда".

Рубіо коментував нещодавню заяву Владіміра Путіна про те, що війна з Україною, можливо, добігає кінця.

"Ми готові, президент готовий, його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни", – сказав він.

Водночас держсекретар висловив жаль, що за останні кілька місяців переговори "дещо втратили імпульс з різних причин".

"Українці відчувають дедалі більшу впевненість у своїх позиціях на полі бою; вони пережили зиму; росіяни відчувають певний оптимізм, оскільки ціна на нафту зросла", – перелічив він причини, не згадавши про розв'язану США війну в Ірані.

"Але, сподіваємося, чи то завдяки заяві Владіміра Путіна, чи чомусь іншому, сподіваємося, що незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову почнуть діалог. І ми готові взяти на себе роль посередника та довести це до завершення", – заявив Рубіо.

Він також повторив, що США – єдина країна у світі, яка може це зробити.

"Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай спробує, але обидві сторони постійно кажуть нам, що ми єдині, хто може це зробити", – сказав держсекретар.

Як відомо, нещодавно Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Москві.