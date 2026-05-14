Рубио назвал украинскую армию самой сильной и мощной в Европе

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что война против России превратила армию Украины в самую сильную армию в Европе.

Об этом он сказал в интервью Fox News, текст которого приводит Госдеп, передает "Европейская правда".

Рубио отметил, что необходимость вести войну против России заставила украинцев разрабатывать "новые тактики, новые методы, новое оборудование, новые технологии, создающие своеобразную гибридную асимметричную войну", и это, по его словам, без сомнения впечатляет.

"Я имею в виду, что, если посмотреть, россияне теряют в пять раз больше солдат в месяц, чем украинцы, а Украина – меньшая страна и, собственно, имеет меньшую армию – хотя, чтобы было понятно, сейчас украинские вооруженные силы являются самыми сильными и мощными вооруженными силами во всей Европе – очевидно, благодаря значительной помощи, которую они получили, а также благодаря боевому опыту, который они приобрели", – заявил госсекретарь США.

В то же время Рубио отметил, что в войне с обеих сторон гибнет огромное количество людей, а Украине понадобится два десятилетия на восстановление.

"Ущерб для российской экономики – чрезвычайный. Россияне теряют 15–20 тысяч солдат в месяц – погибших. Не раненых, а погибших. Это ужасная война. И мы готовы, президент готов, его команда готова содействовать дипломатическому завершению войны", – подчеркнул госсекретарь США.

Он также признал, что импульс в мирных переговорах был утрачен по разным причинам.

Недавно Рубио констатировал отсутствие "плодотворных результатов" в мирном процессе по Украине, однако отметил, что при изменившихся обстоятельствах США готовы к дальнейшему посредничеству между украинской и российской сторонами.