Експрем’єру Литви Палуцкасу оголосили підозру у незаконному збагаченні

Колишньому прем’єр-міністру Литви Гінтаутасу Палуцкасу оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після обіду 14 травня Палуцкас у супроводі адвоката прибув до будівлі Спеціальної служби розслідувань (STT). Після виходу звідти за кілька годин він підтвердив, що отримав підозру у незаконному збагаченні.

"Я вже тричі давав свідчення як спеціальний свідок. Сьогодні такої необхідності не було. Тепер потрібно чекати на інші процедурні дії", – прокоментував експрем’єр.

Палуцкас заявив, що щодо нього поки не вживаюь запобіжних заходів, але він тепер має статус підозрюваного.

"Розслідування продовжиться, і далі або від підозр відмовляться, на що я сподіваюсь, або ж будуть звинувачення", – додав він.

Палуцкас ухилився від відповідей на питання, чи не планує він складати депутатський мандат через такий розвиток подій.

У прокуратурі оголосили, що у межах досудового розслідування Палуцкасу оголосили підозру у незаконному збагаченні, під підозрою опинилася також його дружина. Як вважають, зібрані STT факти дають обгрунтовані підстави припускати, що подружжя за період з 2010 по 2024 роки, використовуючи кошти невідомого походження, які не можна підтвердити легально отриманим доходом, придбали активи на майже 345 тисяч євро.

Нагадаємо, Палуцкас у липні 2025 року вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи після журналістських розслідувань почали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом.

7 травня Сейм Литви погодився зняти імунітет з Палуцкаса за клопотанням прокуратури.

16 квітня Сейм Литви підтримав зняття депутатського імунітету з експрем'єра Литви Саулюса Скверняліса. Він є фігурантом великого розслідування про корупційну схему у Держслужбі захисту рослин.