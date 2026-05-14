Экс-премьеру Литвы Палуцкасу объявили подозрение в незаконном обогащении

Бывшему премьер-министру Литвы Гинтаутасу Палуцкасу объявили подозрение в незаконном обогащении.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

После обеда 14 мая Палуцкас в сопровождении адвоката прибыл в здание Специальной службы расследований (STT). После выхода оттуда через несколько часов он подтвердил, что получил подозрение в незаконном обогащении.

"Я уже трижды давал показания как специальный свидетель. Сегодня такой необходимости не было. Теперь нужно ждать других процедурных действий", – прокомментировал экс-премьер.

Палуцкас заявил, что в отношении него пока не принимаются меры пресечения, но он теперь имеет статус подозреваемого.

"Расследование продолжится, и дальше или от подозрений откажутся, на что я надеюсь, или же будут обвинения", – добавил он.

Палуцкас уклонился от ответов на вопрос, не планирует ли он складывать депутатский мандат из-за такого развития событий.

В прокуратуре объявили, что в рамках досудебного расследования Палуцкасу объявили подозрение в незаконном обогащении, под подозрением оказалась также его жена. Как считают, собранные STT факты дают обоснованные основания предполагать, что супруги за период с 2010 по 2024 годы, используя средства неизвестного происхождения, которые нельзя подтвердить легально полученным доходом, приобрели активы на почти 345 тысяч евро.

Напомним, Палуцкас в июле 2025 года решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы после журналистских расследований начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом.

7 мая Сейм Литвы согласился снять иммунитет с Палуцкаса по ходатайству прокуратуры.

16 апреля Сейм Литвы поддержал снятие депутатского иммунитета с экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса. Он является фигурантом большого расследования о коррупционной схеме в Госслужбе защиты растений.