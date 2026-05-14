Зеленський обговорив з німецькими посадовцями прискорення домовленостей щодо ППО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром з особливих доручень, керівником відомства федерального канцлера Німеччини Торстеном Фраєм і президентом Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартіном Єгером.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський розповів у соцмережі Х.

За його словами, німецькі посадовці передали важливі сигнали підтримки на тлі масованого російського удару.

"Говорили про те, як можна прискорити наші з Німеччиною домовленості щодо ППО, щоб захистити українців та українок від такого терору. Німеччина неодноразово допомагала посилювати наш захист неба, і ми сподіваємося на відповідне лідерство й зараз", – написав Зеленський.

Також, за його словами, на зустрічі обговорили Drone Deal, яку Україна запропонувала Німеччині.

