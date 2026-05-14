ЄС завершує підготовку пакета на 6 млрд євро на дрони для України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу Росією України повідомила, що ЄС фіналізує пакет підтримки на 6 млрд євро, що буде стосуватися дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", вона повідомила у четвер у соцмережі Х, інформує "Європейська правда".

Минулої ночі, зазначила глава Єврокомісії, Росія здійснила одну з найтриваліших і найжорстокіших атак безпілотниками на Україну.

"Це була ще одна ніч смерті та руйнувань. А також свавільні удари по цивільному населенню. Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакета допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення безпілотниками", – повідомила фон дер Ляєн.

Крім того, додала вона, ЄС продовжує тиснути на військову економіку Росії, вводячи дедалі жорсткіші санкції.

Нагадаємо, на пленарному засіданні Європейського парламенту 29 квітня фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримає від ЄС 6 млрд євро на дрони у другому кварталі 2026 року.

"ЄП" раніше повідомляли, що цей транш допомоги від ЄС буде призначений на дрони українського виробництва і буде виплачений щонайпізніше у червні. Він буде виплачений з кредиту на суму 90 млрд євро.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перший "військовий" транш із 90 млрд євро від ЄС Україна буде спрямовувати "на внутрішнє виробництво захисту".